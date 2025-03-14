Прокуратура наказала замглавы района в ХМАО за долгий ответ на обращение

Югорская межрайонная прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) привлекла к административной ответственности заместителя главы Советского района за долгий ответ на обращение, сообщили прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сотрудники ведомства выяснили, что в октябре 2024 года местная жительница направила обращение в районную администрацию. Однако ответ был отправлен с опозданием — спустя более 30 дней, установленных законом. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Ирина Пичурина