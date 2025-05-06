Нижегородская область перестала формировать именные батальоны для СВО

Власти Нижегородской области перестали формировать именные воинские подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 6 мая, комментируя приостановку действия указа о назначении стипендий детям бойцов таких батальонов, участвующих в СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стипендии в размере 10 тыс. руб. в месяц получают ученики 10-11 классов, студенты колледжей и вузов.

«В связи с тем, что именные подразделения не формируются на данный момент, действие указа приостановлено»,— говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили также, что в рамках военного социального контракта все несовершеннолетние дети военнослужащих ежемесячно получают выплату в размере 10 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», указ губернатора Глеба Никитина о приостановке назначения стипендий вышел 5 мая. Согласно документу, их продолжат получать граждане, которым эти стипендии назначили до 30 апреля 2025 года.

Галина Шамберина