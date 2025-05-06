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Коммерсантъ FM
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Продажи снижают обороты

Что усугубляет состояние российского авторынка

Продажи новых автомобилей в России упали почти на треть по сравнению с прошлым годом. С января по апрель в стране реализовано чуть больше 400 тыс. машин, сообщили в Минпромторге. Заметнее всего продажи упали в сегменте легковых авто: за четыре месяца на 26%. Интерес к машинам, произведенным в России, также снизился: с января по апрель на 9% год к году. Хотя если сравнивать общие продажи апреля с мартом, то они, наоборот, оказались выше на четверть, отмечают в Минпромторге.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дорогие автокредиты — одна из причин длительного падения рынка, считает глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин: «Падение рынка началось в ноябре прошлого года. Причины все те же. Это высокая ключевая ставка, за счет которой за последние десять лет автомобили подорожали вдвое. Большая цена — отнюдь не вина дилеров. Утильсбор — это вторая причина, которая сегодня формирует достаточно высокую цену автомобиля. Почти 60% машин приобретались людьми в кредит. Большинство автовладельцев сегодня, конечно, не хотят приобретать авто в кредит под 30%. Пока будут главные факторы, которые практически уничтожили наш авторынок, продажи будут ниже прошлого года».

В сентябре прошлого года правительство утвердило шкалу индексации коммерческого утилизационного сбора для автомобилей и спецтехники до 2030 года. С октября он вырос до 85% процентов. Далее ежегодно утильсбор будет прибавлять по 10-20%. Импортировать машины в частном порядке «под заказ» дешевле, льготный утильсбор для моторов менее трех литров составляет до 5,2 тыс. руб.

Как долго продлится период выгодных цен на машины

Тем не менее ситуация на рынке остается крайне напряженной, говорит эксперт по автоподбору и автоблогер Кирилл Чернов: «Продаж довольно мало у всех дилеров, продавцов, у частных перепродавцов. Если вы приедете на таможню, естественно, вы увидите там машины, но временной лаг — порядка двух месяцев. Сейчас заезжает то, что было куплено в конце февраля. Машин, которые не могут распродать, действительно много. Другой вопрос, что, к сожалению, многие эти авто стоят просто под открытым небом, то есть ни о какой консервации, плановом обслуживании речь не идет. Поэтому неизвестно, что у них там сейчас в баках творится, масляная пленка, вероятнее всего, на стенках цилиндров уже исчезла. Когда это все это будет реанимироваться, наверное, могут быть какие-то сюрпризы неприятные, потому что, конечно, никто не ожидал, что машины будут стоять по несколько лет».

По данным агентства «Автостат», за год в России на 20% увеличилось количество дилерских контрактов и превысило 4,5 тыс. Рост произошел во многом за счет появления на рынке новых брендов, среди которых Xcite, Belgee, Rox, KGM.

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Юлия Савина

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