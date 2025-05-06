Продажи снижают обороты

Продажи новых автомобилей в России упали почти на треть по сравнению с прошлым годом. С января по апрель в стране реализовано чуть больше 400 тыс. машин, сообщили в Минпромторге. Заметнее всего продажи упали в сегменте легковых авто: за четыре месяца на 26%. Интерес к машинам, произведенным в России, также снизился: с января по апрель на 9% год к году. Хотя если сравнивать общие продажи апреля с мартом, то они, наоборот, оказались выше на четверть, отмечают в Минпромторге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дорогие автокредиты — одна из причин длительного падения рынка, считает глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин: «Падение рынка началось в ноябре прошлого года. Причины все те же. Это высокая ключевая ставка, за счет которой за последние десять лет автомобили подорожали вдвое. Большая цена — отнюдь не вина дилеров. Утильсбор — это вторая причина, которая сегодня формирует достаточно высокую цену автомобиля. Почти 60% машин приобретались людьми в кредит. Большинство автовладельцев сегодня, конечно, не хотят приобретать авто в кредит под 30%. Пока будут главные факторы, которые практически уничтожили наш авторынок, продажи будут ниже прошлого года».

В сентябре прошлого года правительство утвердило шкалу индексации коммерческого утилизационного сбора для автомобилей и спецтехники до 2030 года. С октября он вырос до 85% процентов. Далее ежегодно утильсбор будет прибавлять по 10-20%. Импортировать машины в частном порядке «под заказ» дешевле, льготный утильсбор для моторов менее трех литров составляет до 5,2 тыс. руб.

Тем не менее ситуация на рынке остается крайне напряженной, говорит эксперт по автоподбору и автоблогер Кирилл Чернов: «Продаж довольно мало у всех дилеров, продавцов, у частных перепродавцов. Если вы приедете на таможню, естественно, вы увидите там машины, но временной лаг — порядка двух месяцев. Сейчас заезжает то, что было куплено в конце февраля. Машин, которые не могут распродать, действительно много. Другой вопрос, что, к сожалению, многие эти авто стоят просто под открытым небом, то есть ни о какой консервации, плановом обслуживании речь не идет. Поэтому неизвестно, что у них там сейчас в баках творится, масляная пленка, вероятнее всего, на стенках цилиндров уже исчезла. Когда это все это будет реанимироваться, наверное, могут быть какие-то сюрпризы неприятные, потому что, конечно, никто не ожидал, что машины будут стоять по несколько лет».

По данным агентства «Автостат», за год в России на 20% увеличилось количество дилерских контрактов и превысило 4,5 тыс. Рост произошел во многом за счет появления на рынке новых брендов, среди которых Xcite, Belgee, Rox, KGM.

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Юлия Савина