По Екатеринбургу начал курсировать новый трамвай «Львенок»

На трамвайный маршрут №16 в Екатеринбурге выпустили новый низкопольный трамвай «Львенок». Как сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале, трамвай стал подарком городу от компании Forum к 80-летию Великой Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В трамвае может поместиться 161 пассажир, в нем есть USB-розетки, кондиционеры и другие современные устройства. «Весь год на экранах в салоне будут транслироваться ролики о важных событиях Великой Отечественной войны, подвигах наших земляков. Трамвай станет еще одной нитью, связывающей современных екатеринбуржцев с поколением победителей»,— добавил мэр.

Напомним, в начале года в Екатеринбурге трамвай «Львенок» запустили по маршруту №15, а в 2022 году трамвай этой модели запустили по трамвайной линии между Верхней Пышмой и Екатеринбургом. Водительская кабина оборудована кнопками управления на подлокотниках и системами видеонаблюдения для улучшения контроля транспортом, в частности, в «слепых» зонах. Корпус трамвая имеет систему пассивной безопасности, равномерно распределяющую нагрузку в случае ДТП.

Ирина Пичурина