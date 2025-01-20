Трамвай «Львенок» начнет ходить в Екатеринбурге по маршруту №15 с 24 января

В Екатеринбурге с пятницы по трамвайному маршруту №15 начнет курсировать новый низкопольный трамвай модели 71-911ЕМ «Львенок». «Он приобретен в рамках транспортной реформы. Как и обещал, обновление трамвайного, а также автобусного и троллейбусного парков Екатеринбурга будет продолжено!»,— сообщил глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

Как рассказали в городской администрации, новый односекционный трамвай оборудован 40 сиденьями и может вместить до 161 пассажира. В салоне есть четыре дверных проема с датчиками, предотвращающими закрытие дверей при наличии пассажиров между ними. Один из проемов оснащен откидной аппарелью для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Для колясочников предусмотрено специальное место.

Трамвай также оснащен USB-разъемами, системой климат-контроля и медиакомплексом с двумя экранами, на которых можно отслеживать движение по маршруту. Водительская кабина оборудована кнопками управления на пдлокотниках и системами видеонаблюдения для улучшения контроля транспортом, в частности, в «слепых» зонах. Корпус трамвая имеет систему пассивной безопасности, равномерно распределяющую нагрузку в случае ДТП.

Напомним, трамвай «Львенок» от московского производителя общественного электротранспорта «ПК Транспортные системы» привезли в Екатеринбург в конце декабря. На данный момент трамваи такой модели курсируют между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

Ирина Пичурина