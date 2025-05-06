Трамп встретился с освобожденной из российской колонии Карелиной

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме балерину Ксению Карелину, имеющую российское и американское гражданство. Она была освобождена Москвой в рамках обмена заключенными с Вашингтоном в апреле.

Пресс-служба Белого дома опубликовала в аккаунте в соцсети X фото и видео со встречи. Госпожа Карелина поблагодарила американского президента за организацию обмена, а он в ответ назвал их встречу большой честью. Он спросил у нее, сколько времени она пробыла в тюрьме. Девушка ответила, что была в заключении 15 месяцев.

В августе 2024 года Ксению Карелину приговорили к 12 годам по статье о госизмене. По версии следствия, с 2022 года она переводила деньги в один из украинских фондов в поддержку ВСУ, находясь за пределами России. 10 апреля 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ) Карелину обменяли на гражданина Германии и РФ Артура Петрова. Переговоры по обмену заключенными вели директор ЦРУ Джон Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки.

Подробности — в материале «Ъ» «12 лет за перевод».