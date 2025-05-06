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Землю на Московском проспекте отдадут под застройку ТЦ

В Ярославле земельный участок площадью 70 тыс. кв.м. напротив поворота к Щедрино, предназначенный для размещения торгово-развлекательных центров, сдадут в аренду. Объявлены соответствующие торги.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Начальная цена права на заключение договора аренды участка составляет 22,9 млн руб. Эта же сумма равняется ежегодной арендной плате. Площадь торгового центра должна быть не меньше 5 тыс. кв.м., при этом сдается земельный участок на 128 месяцев (10,5 лет).

Итоги аукциона подведут 7 мая.

Алла Чижова

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