Землю на Московском проспекте отдадут под застройку ТЦ

В Ярославле земельный участок площадью 70 тыс. кв.м. напротив поворота к Щедрино, предназначенный для размещения торгово-развлекательных центров, сдадут в аренду. Объявлены соответствующие торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Начальная цена права на заключение договора аренды участка составляет 22,9 млн руб. Эта же сумма равняется ежегодной арендной плате. Площадь торгового центра должна быть не меньше 5 тыс. кв.м., при этом сдается земельный участок на 128 месяцев (10,5 лет).

Итоги аукциона подведут 7 мая.

Алла Чижова