Житель Батайска получил реальный срок за передачу взятки сотруднику ДПС

В Батайске осудили местного жителя, передавшего взятку сотруднику ДПС. Ему назначено два года один месяц колонии общего режима и штраф 125 тыс. руб. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

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Установлено, что в январе 2025 года 33-летний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Когда его остановил патрульный, осужденный передал ему взятку в размере 25 тыс. руб. Полицейский сообщил о произошедшем руководству, после чего водителя задержали.

Суд признал фигуранта виновным по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки), ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Мария Хоперская