Житель Батайска получил реальный срок за передачу взятки сотруднику ДПС
В Батайске осудили местного жителя, передавшего взятку сотруднику ДПС. Ему назначено два года один месяц колонии общего режима и штраф 125 тыс. руб. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
Установлено, что в январе 2025 года 33-летний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Когда его остановил патрульный, осужденный передал ему взятку в размере 25 тыс. руб. Полицейский сообщил о произошедшем руководству, после чего водителя задержали.
Суд признал фигуранта виновным по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки), ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).