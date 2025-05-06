Прибыль предприятий Прикамья выросла на 18% по сравнению с прошлым годом

За январь – февраль 2025 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в размере 98,5 млрд руб., что на 18,4% выше уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по краю 68,1% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью в сумме 112 млрд руб., что на 26,7% выше уровня января – февраля 2024 года. Убыток нерентабельных компаний вырос в 2,6 раза и составил 13,4 млрд руб.

Промышленными предприятиями края получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 87,1 млрд руб. Доля прибыльных предприятий составила 62,4%, полученная ими прибыль – 98,0 млрд руб. (на 30,9% выше аналогичного показателя за январь – февраль 2024 года).