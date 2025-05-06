В Новосибирской области запретили продажу энергетиков в больницах и вузах

Депутаты заксобрания Новосибирской области приняли решение о введении запрета на продажу энергетиков на территории учреждений образования, медицины, спорта и культуры. Ограничения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснил министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров, запрет вводится для предотвращения негативных последствий от употребления подобных напитков.

Проект закона был одобрен в марте этого года правительством Новосибирской области. С 2022 года на территории региона действует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце апреля этого года власти Алтайского края ввели аналогичные ограничения на продажу тонизирующих напитков в учреждениях образования, медицины, спорта и культуры. Запрет начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Александра Стрелкова