В Алтайском крае запретили продажу энергетиков в школах, колледжах и больницах

Депутаты заксобрания Алтайского края (АКЗС) приняли во втором окончательном чтении закон о введении дополнительных ограничений на продажу энергетиков в регионе. В 2021 году краевые власти установили запрет на продажу таких напитков несовершеннолетним. Согласно действующей редакции закона, устанавливается также запрет на продажу энергетиков в медицинских организациях, школах и учебных заведениях среднего профессионального образования, в том числе и взрослым.

«Сегодня за нарушение этого запрета действует ответственность, установленная законом края в виде штрафа от 500 до 25 тыс. руб. А Госдумой в первом чтении уже принят проект, предусматривающий размер штрафов от 30 до 500 тыс. руб. Он сменит краевую норму»,— заявил представитель правительства региона в АКЗС Александр Евстигнеев.

Кроме того, ужесточаются правила продажи несовершеннолетним опасных товаров со сжиженным газом. С 1 сентября 2025 года реализация такой продукции детям и подросткам попадает под запрет. В случае нарушения предусмотрен штраф от 2 тыс. до 2 млн руб.

Александра Стрелкова