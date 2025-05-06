Донские застройщики сокращают затраты на использование строительной техники

С начала 2025 года в ЮФО на 32,5 % наблюдается рост активности застройщиков в проведении тендеров на аренду строительного оборудования. Одновременно, интерес к приобретению стройтехники упал почти на треть, сообщила «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитиков электронной торговой площадки «ТендерПро». Наибольшее число тендеров на аренду оборудования инициируется коммерческими организациями, расположенными в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аналитики поясняют, коммерческие организации чаще всего организуют конкурсные торги для выбора поставщиков услуг по аренде строительной техники: экскаваторов (почти в четверти всех случаев, 24%), кранов (в 15% ситуаций), мобильных кранов (в 13,2% запросов) и автогидроподъемников (в 10% сделок).

«В последнее время строительный рынок столкнулся с тяжелым кризисом. Это вынудило игроков пересмотреть подход не только к закупке строительных материалов, но и техники»,– прокомментировала коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

По словам госпожи Астафьевой, возросшая популярность аренды, параллельно с уменьшением приобретения оборудования, обусловлена не только проблемами в поставках строительной техники, но и стремлением к оптимизации затрат: арендные отношения позволяют избежать регулярных расходов на содержание и прочих косвенных издержек.

Валентина Любашенко