Первого замминистра дорожного хозяйства Челябинской области оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление районной инстанции в отношении первого заместителя регионального министра дорожного хозяйства Станислава Харченко. Обвиняемый в превышении должностных полномочий останется под стражей до 18 июня. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Защитник Станислава Харченко просил отменить постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога. Адвокат ссылался на положительные характеристики подзащитного, наличие у него государственных и ведомственных наград, а также на неудовлетворительное состояние здоровья. Однако облсуд оставил фигуранта в СИЗО.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Станислава Харченко задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 24 декабря прошлого года. Его подозревают в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). По данным СМИ, они могут быть связаны с уголовным делом в отношении директора «Уралдорстроя» Нвера Колозяна, обвиняемого в даче взятки сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор». Под стражей в Москве также находится челябинский министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Виталина Ярховска