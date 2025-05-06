В Геленджике в аварии погибли три человека

В ночь на 6 мая на автодороге между селом Михайловский перевал и хутором Бетта под Геленджиком произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114. Отечественный автомобиль опрокинулся через придорожное ограждение. Hyundai продолжил движение и совершил лобовое столкновение со встречным Peugeot с прицепом, в который врезался сзади автомобиль ВАЗ-2104»,— прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В ДТП погибли трое человек: 45-летняя пассажирка и 46-летний водитель Hyundai, а также 57-летний водитель ВАЗ-2114. Пассажир отечественного автомобиля госпитализирован с различными травмами.

Ранее смертельная авария произошла в Новороссийске. Водитель сбил местную жительницу в районе остановочного павильона. Потерпевшая скончалась до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии на трассе Новороссийск — Керченский пролив устанавливаются.

Алена Воробьева