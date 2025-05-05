Под колесами автомобиля в Новороссийске погибла пешеход

Водитель автомобиля на трассе Новороссийск — Керченский пролив насмерть сбил жительницу города-героя в районе остановочного павильона. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла вечером 4 мая в 19:50. По словам заместителя командира ОР ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по Новороссийску майора полиции Андрея Сокола, смертельное ДТП произошло на 30 км трассы.

Водитель 1980 года рождения двигался в сторону Анапы. В районе остановки он совершил наезд на женщину-пешехода, находившуюся на проезжей части. Потерпевшая скончалась до приезда скорой помощи. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Алена Воробьева