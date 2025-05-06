60% парка строительной техники УР эксплуатируется после отработки срока службы

60% парка строительной техники Удмуртии отработали свой срок службы, но продолжали эксплуатироваться в 2024 году, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Особенно много изношенной техники в парке гусеничных тракторов, кранов на гусеничном ходу, бурильных машин, бульдозеров и дорожных самоходных катков. Доли износа такой техники варьируется в диапазоне 70-83%.

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«Состояние парка строительных машин в Удмуртии остается неудовлетворительным. Высокая степень износа основных фондов — общая проблема большинства строительных организаций»,— указывает Удмурстат.

Строительные компании, находясь в условиях санкционного давления, столкнулись с ограничением поставок импортных машин. Так, доля иностранной техники в 2024 году сократилась до 36% от всего парка строительной техники. 82% импортных машин произведены в странах дальнего зарубежья, 18% — СНГ.

В текущих экономических условиях предприниматели считают, что целесообразно брать машины в операционные аренду, что позволяет оптимизировать финансовые ресурсы организаций.

В Удмуртстате подсчитали по балансу предприятий на 1 января 2025 года, что наиболее востребованной техникой являлись почти 300 экскаваторов, 223 и 212 погрузчиков и бульдозеров соответственно, 155 дорожных катков и 144 автокрана.