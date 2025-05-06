Депутаты избрали мэром Верхней Пышмы председателя думы Ивана Зернова

Депутаты думы Верхней Пышмы (Свердловская область) большинством голосов избрали главой муниципалитета спикера Ивана Зернова, сообщили «Ъ-Урал» в представительном органе. Всего конкурсная комиссия допустила до голосования двух кандидатов — господина Зернова и заместителя главы города Алексея Редина.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Иван Зернов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иван Зернов сменил на посту Ивана Соломина, который спустя семь лет руководства городом в марте ушел в отставку по собственному желанию. Ранее, с 2018 года, господин Зернов работал советником директора по общим вопросам АО «Уралэлектромедь», в июне 2019 года — заместителем председателя думы Верхней Пышмы, в декабре того же года — спикером. В 2023 году Иван Зернов переизбрался депутатом и вновь возглавил представительный орган муниципалитета.

Верхняя Пышма — город-спутник Екатеринбурга. Экономика муниципалитета основана на цветной металлургии, на территории расположена штаб-квартира «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) — крупнейшего в России производителя меди. Доходы городского бюджета на 2025 год планируются в объеме 11,1 млрд руб., расходы — в 12,3 млрд руб. По данным Свердловскстата, на начало 2025 года в муниципалитете проживали 92,1 тыс. человек, годом ранее — 91,4 тыс.

Василий Алексеев