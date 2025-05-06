Вениамин Кондратьев рассказал Денису Мантурову о росте промышленности Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым рассказал о трехкратном увеличении объема отгруженной промышленной продукции за последние десять лет. Показатель возрос с 230,4 млрд до 619,7 млрд руб, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам главы Кубани, доля промышленности в валовом региональном продукте превышает 11%. В регионе действует более 300 крупных и средних предприятий, в отрасли занято свыше 76 тыс. человек. С 2017 года край заключил 12 соглашений в промышленной сфере на ПМЭФ, сейчас реализуются 35 инвестпроектов на 1,2 трлн руб.

В числе приоритетов названы импортозамещение и развитие промышленных технопарков. До 2030 года в Краснодарском крае планируют создать еще восемь индустриальных и три промтехнопарка. В 2024 году на развитие отрасли направлено 3,7 млрд руб. из краевого бюджета, действует 13 программ льготного финансирования через региональный Фонд развития промышленности.

«Наша цель — стимулирование импортозамещения, строительство индустриальных парков и технопарков. Мы предоставляем финансовую поддержку, покрывая до 30% затрат на создание таких предприятий из краевого бюджета. Сейчас реализуется более 20 проектов по производству импортозамещающих товаров»,— отметил господин Кондратьев.

В регионе запущены производства амфорного диоксида кремния из рисовой лузги и медицинских изделий для реанимаций. В конце апреля в Восточной промзоне Краснодара открыт новый корпус предприятия, которое будет выпускать до 200 автоматизированных комплексов по утилизации отходов.

Кроме того, губернатор рассказал о Фонде развития промышленности Краснодарского края, капитализация которого превысила 10 млрд руб. Предприятиям доступны 13 программ льготного заемного финансирования.

Развитию отрасли способствует госпрограмма «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности». В 2024 году на финансирование инициативы выделили 3,7 млрд руб. В текущем году в рамках госпрограммы субсидии предоставляются по восьми направлениям.

На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме Краснодарский край планирует заключить четыре соглашения о расширении предприятий в Краснодаре, Армавире, Белореченском и Северском районах. Они работают в радиоэлектронной, медицинской, мебельной и металлообрабатывающей промышленности.

Всего с 2017 года на ПМЭФ в производственной сфере край заключил 12 соглашений. В настоящее время в активной стадии реализации находится 35 инвестпроектов в промышленности на сумму 1,2 трлн руб. — треть объема капиталовложений всех отраслей экономики региона.

В реестре Минпромторга России зарегистрировано 8 индустриальных и два промтехнопарка Краснодарского края. До 2030 года планируется создать еще 8 индустриальных и три промышленных технопарка. В регионе работает свыше 300 крупных и средних предприятий, обеспечивающих основные объемы производства и отгрузки промышленной продукции. В отрасли занято более 76 тыс. человек.

Анна Гречко