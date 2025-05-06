Семь населенных пунктов в Минераловодском округе остались без воды из-за аварии

В Минераловодском округе 6 мая 2025 года временно ограничена подача воды в семи населенных пунктах из-за аварии на магистральном водоводе Прикумского участка. Об этом сообщает пресс-служба ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

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Специалисты филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – «Южный» ведут ремонт полиэтиленового водовода диаметром 225 мм, расположенного на 17 км федеральной трассы. Завершение аварийно-восстановительных мероприятий запланировано на 15:00 мск, после чего начнется наполнение системы.

От водоснабжения отключены 1812 абонентов, включая социально значимые объекты: больница и школа села Прикумское, а также детские сады в селах Прикумское, Орбельяновка и Дунаевка. Ограничения коснулись жителей поселка Мирный (74 абонента), сел Долина (123), Дунаевка (251), Еруслановка (72), Орбельяновка (482), Прикумское (691) и Успеновка (119).

Организован подвоз воды автоцистернами по заявкам. Жители могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону 8 (87922) 5-57-67.

Тат Гаспарян