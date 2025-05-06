Главе СКР доложат по ситуации с разрушением дороги в Миньяре из-за грузовиков

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить по проверке информации о разрушении дороги в Миньяре из-за крупногабаритного транспорта. О ее результатах отчитается глава челябинского управления СК России Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Следственного комитета, в социальных сетях появилась публикация о том, что водители грузовиков начали объезжать пункт весового контроля через автодороги, проходящие вдоль садовых участков в Миньяре. Местные жители также используют их для прохода к роднику. В результате из-за крупногабаритного транспорта состояние автодорог испортилось. Кроме того, жители садовых участков беспокоятся за загрязнение источника воды. СК отмечает, что многочисленные обращения граждан в администрацию по этой ситуации не принесли результатов.

Ход проверки контролируется в центральном аппарате Следственного комитета России.