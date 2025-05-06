В Приангарье осудят бизнесмена за незаконный оборот золота на 17 млн рублей

Кировский райсуд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя компании, обвиняемого в незаконном обороте драгоценных металлов (ч. 4 ст. 191 УК РФ). Правоохранители изъяли у фигуранта дела около 6 кг золота стоимостью более 17 млн руб., сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно версии следствия, предприниматель приобретал у неизвестных природное золото, не имея на это лицензии, и переплавлял его на промышленном оборудовании своего предприятия. После этого, считают следователи, для легализации полученных слитков бизнесмен подделывал квитанции о покупке золотого лома.

Подозреваемый был задержан силовиками в октябре 2022 года на железнодорожной станции Иланская в Красноярском крае. В ходе обысков у него изъяли девять слитков золота.

Александра Стрелкова