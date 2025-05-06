Пермский «Горсвет» возглавил чиновник из администрации

Новым директором МБУ «Горсвет» назначен Никита Саламатов, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 5 мая. Он сменил на посту Эдуарда Илларионова, который отработал в «Горсвете» около полугода. Ранее господин Илларионов работал главным инженером, замдиректора и директором филиала «Россети Урал» «Пермэнерго». 8 апреля стало его последним рабочим днем на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Саламатов.

Фото: techinform-press.ru Никита Саламатов.

Фото: techinform-press.ru

Никита Саламатов ранее возглавлял МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», а в последнее время, как сообщало агентство Ura.Ru, работал первым замначальника департамента дорог и благоустройства Перми.