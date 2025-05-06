Соцфонд назвал средний размер пенсии в России

По состоянию на январь 2025 года средний размер пенсии в России составляет 23 175,17 руб. в месяц. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На учете в системе Соцфонда состоят 41 169 796 пенсионеров. Страховые пенсии по старости выплачивают 33 379 424 россиянам, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.

В начале года пенсии были повышены на 7,3%. Из-за инфляции, которая оказалась выше прогнозов, президент Владимир Путин распорядился проиндексировать выплаты по фактической инфляции 2024 года — на 9,5%. Во фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции.