В многоквартирном доме под Екатеринбургом произошел взрыв

В многоквартирном доме в поселке Буланаш Свердловской области произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщило региональное МЧС. Пострадал один человек, он госпитализирован. В ведомстве допустили, что причиной ЧП могла стать разгерметизация электрического водонагревателя.

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Поселок Буланаш расположен в 90 км от Екатеринбурга. Взрыв случился на третьем этаже пятиэтажки на улице Строителей. Из дома эвакуировали 96 человек, в том числе 30 детей. Самостоятельно вышли 24 человека. Были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Для эвакуированных жильцов открыли пункт временного размещения в местной школе.

В МЧС уточнили, что решение о возвращении жильцов примут после осмотра строительных и несущих конструкций дома. К ликвидации последствий происшествия привлечена группировка из 38 человек и 12 единиц техники.