Для спасения Эмиля Тимиреева не хватает 774 922 руб.

Педиатр хирургического отделения Российской детской клинической больницы Александра Комовзова (Москва): «У Эмиля врожденный порок развития кишечника. После удаления части тонкого и толстого кишечника оставшейся его длины недостаточно для адекватного переваривания и усвоения обычного питания. Мы наладили малышу систему питания, основную часть он получает парентерально (внутривенно), добавили кормление смесями энтерально (через рот). Состояние Эмиля стабилизировалось, но восстановление кишечника займет длительное время. Мы готовы выписать мальчика при условии, что он и дома будет обеспечен лекарствами и внутривенным питанием, жизненно необходимыми для его полноценного роста и развития».

Стоимость лекарств, внутривенного питания на полгода и расходных материалов для его введения 1 774 922 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 1 млн руб. Не хватает 774 922 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Эмиля Тимиреева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Эмиля — Александры Владимировны Тимиреевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).