Кандидатов лишили выходных

Общие правила исчисления сроков привлечения к административной ответственности не распространяются на участников выборов, разъяснил Верховный суд: для них сроки определены избирательным законодательством. Это значит, что на первый день, следующий за выходным, важные дела кандидатам лучше не откладывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) в своем первом в этом году обзоре практики обратил внимание нижестоящих инстанций на то, что для определения срока представления кандидатами итогового финансового отчета они должны руководствоваться не нормами Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), а правилами, закрепленными в избирательном законодательстве. Поводом для разъяснений стало дело экс-кандидата в депутаты Народного хурала (парламента) Бурятии седьмого созыва от «Новых людей» Максима Киреенко, которого окружной избирком попытался привлечь к ответственности за несвоевременную сдачу итогового финансового отчета.

Напомним, по закону каждый участник выборов после завершения кампании обязан не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов представить в избирательную комиссию сведения обо всех полученных и потраченных на ее проведение средствах. Господин Киреенко так и сделал. Правда, поскольку отпущенный ему законом срок истекал в воскресенье, он подал отчет в понедельник.

В результате мировой судья судебного участка №2 Октябрьского района Улан-Удэ оштрафовал экс-кандидата за опоздание на один день.

Следом районный суд этот штраф отменил, прекратив дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Апелляционная инстанция сослалась на норму КоАП, разъясняющую: если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, то последним днем считается первый следующий за ним рабочий. Эта норма появилась относительно недавно — в 2023 году, когда законодателю пришлось уточнить порядок исчисления сроков административных наказаний после постановления Конституционного суда, который вступился за автомобилистов и обязал устранить неопределенности в вопросах сроков давности привлечения к административной ответственности.

Однако впоследствии кассационная инстанция отменила решение районного суда, сославшись на закон об основных гарантиях избирательных прав, который никаких поправок на выходные дни не предусматривает. ВС эту позицию поддержал, но при этом пришел к выводу, что в установленный законом срок господин Киреенко все же уложился, поскольку суды ошиблись с подсчетом: первым днем следует считать следующий за датой официального опубликования выборов, а последним —следующий за днем, в который истекает 30-дневный срок.

Так что штраф экс-кандидату платить не придется.

Электоральный юрист Гарегин Митин считает такое решение логичным. Он напоминает, что у выборов своя специфика: при исчислении сроков избирательных действий выходные практически не учитываются, поскольку комиссии работают без них, так что и кандидатам на выходные рассчитывать не стоит. Разъяснение ВС может оказаться для участников выборов достаточно актуальным, добавляет эксперт: если раньше про финансовые отчеты часто забывали не только кандидаты, но и избирательные комиссии, то теперь внимание к финансовой дисциплине явно усиливается. Очень показательным в этом отношении стали штрафы, присужденные за отсутствие финансовой дисциплины экс-кандидату в президенты Борису Надеждину, напоминает господин Митин.

Анастасия Корня