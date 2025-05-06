В Ульяновской области передано в суд дело о закупках в здравоохранении

Завершено расследование уголовного дела заместителя директора ОГКУ «Ульяновский областной закупочный центр» Татьяны Комаровой. Чиновница обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено в августе 2024 года по материалам областного УФСБ РФ. Силовики установили, что с мая по июль минувшего года замглавы учреждения помогла двум коммерческим фирмам победить на десяти аукционах на поставку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Ульяновской области.

По версии следствия, об этом Татьяна Комарова договорилась с бенефициаром компаний. Она размещала «технические задания с определенной комплектацией оборудования, по условиям которых могли пройти только интересующие ее фирмы», выяснило региональное СУ СК РФ.

Это позволило компаниями заключить контракты на сумму более 41 млн руб. Большинство контрактов отменили после возбуждения уголовного дела.

ОГКУ «Ульяновский областной закупочный центр» было создано в марте 2023 года по распоряжению председателя облправительства Владимира Разумкова на замену части функций, которыми занимались ранее скандально известная «Ульяновскфармация», а затем государственное учреждение «Ульяновская государственная аптека». Учредитель «Ульяновского областного закупочного центра» — региональный минздрав. Учреждение создано для обеспечения эффективности госзакупок в сфере медицины.

Георгий Портнов