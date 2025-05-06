Союз ММА опроверг причастность к турниру в Сургуте, где произошла драка зрителей

В Союзе ММА России опровергли причастность к организации боя в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), во время которого произошла массовая драка между зрителями, сообщили в пресс-службе Союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Там подчеркнули, что такое мероприятие Союз ММА в Югре не проводил. «В календарном плане местной федерации ММА оно не стоит и стоять не может. На турнире по каким-то причинам использовалась покрышка с мероприятия Союза ММА России 2013 года. Мы возмущены фактом такого халатного использования спортивного бренда. Сейчас выясняем обстоятельства и прорабатываем вопрос о защите репутации Союза ММА России в порядке, установленном законом»,— сказано в сообщении.

Накануне сотрудники полиции организовали проверку после сообщений о массовой драке болельщиков на турнире ММА в Сургуте. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе УМВД по Югре, во время турнира по смешанным единоборствам болельщики выбежали в октагон, чтобы разнять спортсменов. Организаторы в это время пытались удалить выбежавших зрителей, однако началась потасовка. Очевидцы в социальных сетях сообщали, что были слышны звуки выстрелов.

Ирина Пичурина