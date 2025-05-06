На дороге под Челябинском ограничат движение из-за велогонки

В Сосновском районе Челябинской области 6 мая ограничат движение на автодороге Вахрушево — Долгодеревенское. Это необходимо для проведения велогонки, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Движение транспорта будет ограничено на участке со 2 по 12 км. Сотрудники ГАИ просят водителей «отнестись с пониманием» к мероприятию и воспользоваться альтернативными путями объезда. Временные рамки действия ограничений Госавтоинспекция не сообщает.

Автодорогу между селами Долгодеревенское и Вахрушево на 2-12 км уже перекрывали утром 4 мая также в связи с проведением велогонки.