Три человека погибли в массовом ДТП под Геленджиком

На участке трассы между селом Михайловский перевал и хутором Бетта 5 мая произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате массовой аварии погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с ВАЗ-2114. От удара отечественный автомобиль опрокинулся за пределы проезжей части. Иномарка продолжила движение и лоб в лоб столкнулась с Peugeot с прицепом. В заднюю часть французского автомобиля врезался ВАЗ-2104.

До приезда медиков на месте происшествия скончались 45-летняя пассажирка и 46-летний водитель Hyundai, а также 57-летний водитель ВАЗа. Еще один пассажир отечественного автомобиля с различными повреждениями доставлен в больницу.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Анна Гречко