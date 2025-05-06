Более 60% билетов на летние поезда в Крым уже раскуплено

Более половины билетов на поезда в Крым, доступных в продаже на данный момент, уже приобретены пассажирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Гранд сервис экспресс», осуществляющей железнодорожные перевозки на полуостров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации перевозчика, на 5 мая 2025 года загрузка составов достигла 61%. Реализация проездных документов открыта на 90 дней вперед — до 2 августа. Представители компании отмечают, что интерес путешественников к крымскому направлению вырос примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с инициативой увеличить период предварительной продажи билетов с 90 до 180 суток. Он также упомянул, что, несмотря на курсирование 19 пар поездов в регион, транспортная доступность полуострова остается ограниченной из-за приостановки авиасообщения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что средний чек на летние туры в Крым, бронируемые через «Алеан», составил 101,6 тыс. руб. (стоимость выросла в пределах 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), а бронируемые через «Дельфин» — 45 тыс. руб. за 10 дней на человека без стоимости дороги (на 17% дороже, чем годом ранее).

Анна Гречко