В Новосибирске осудят завкафедрой НГУ за превышение полномочий

Советский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении заведующего кафедрой одного из местных вузов. Ему вменяют в вину причинение ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает прокуратура региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Новосибирском государственном университете (НГУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии правоохранителей, с февраля 2018 по апрель 2024 года обвиняемый работал заведующим кафедрой университета. В числе его обязанностей было руководство тренажерным залом учебно-спортивного оздоровительного центра НГУ.

Завкафедрой, считают следователи, допускал студентов до посещения зала за плату в размере 1 тыс. руб. с человека в месяц. Кроме того, фигурант дела за вознаграждение освобождал учащихся от занятий по физкультуре. В общей сложности он получил от студентов более 3 млн руб.

Александра Стрелкова