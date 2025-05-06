В Башкирии средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,56 млн рублей

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте этого года в Башкирии средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,56 млн руб., что на 0,3% меньше, чем в марте 2024 года (3,57 млн руб.).

Наибольший средний размер выданных ипотечных кредитов в регионах России в марте 2025 года отмечался в Москве (7,38 млн. руб.), Московской области (5,81 млн. руб.), Санкт-Петербурге (5,73 млн. руб.), Приморском крае (5,03 млн. руб.) и Республике Саха (Якутия) (5,01 млн. руб.). В среднем по стране в марте 2025 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 4,44 млн. руб., что на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в марте 2024 года — 4,29 млн. руб.).

Самый значительный рост среднего чека ипотечного кредита (среди 30 регионов РФ — лидеров по объему выданной ипотеки) в марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Бурятия (+30%), Оренбургская область (+13,5%), Удмуртская Республика (+11,1%), Волгоградская область (+10,1%) и Ставропольский край (+7,2%). В некоторых регионах средний чек ипотеки за год сократился, в том числе в Кемеровской (-11,4%) и Нижегородской (-8,4%) областях, а также в Алтайском крае (-4,8%), Москве (-4,4%) и Иркутской области (-4,0%).

Майя Иванова