В Кузбассе экс-чиновнице дали условный срок за превышение полномочий

Суд приговорил к двум годам условно бывшего председателя комитета по управлению имуществом Промышленновского муниципального округа Кемеровской области, признав ее виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу уголовного дела легли материалы прокурорской проверки. Согласно версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2020 года глава комитета реализовала комплекс зданий и сооружений с земельным участком общей площадью более 780 кв. м с существенным занижением его стоимости и без учета целевого назначения объекта. В результате действий чиновницы муниципальному округу причинен ущерб на сумму почти 5 млн руб.

Илья Николаев