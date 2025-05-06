В Кузбассе экс-чиновнице дали условный срок за превышение полномочий
Суд приговорил к двум годам условно бывшего председателя комитета по управлению имуществом Промышленновского муниципального округа Кемеровской области, признав ее виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В основу уголовного дела легли материалы прокурорской проверки. Согласно версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2020 года глава комитета реализовала комплекс зданий и сооружений с земельным участком общей площадью более 780 кв. м с существенным занижением его стоимости и без учета целевого назначения объекта. В результате действий чиновницы муниципальному округу причинен ущерб на сумму почти 5 млн руб.