Глава стройкомпании в Хабаровске арестован по подозрению в махинациях с ГОЗ
Суд в Хабаровске вынес решение об аресте генерального директора строительного ООО «Креатив» Ивана Дмитриева, сообщила пресс-служба военных следственных органов СКР. В отношении главы компании возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 2, ст. 201.1 УК).
Компания в 2019 году взяла строительный господряд в Хабаровском крае на общую сумму свыше 900 млн руб. По версии следствия, в период 2019–2020 годов строительные работы в полном объеме выполнены не были. Авансом в 650 млн руб. подозреваемый распорядился по своему усмотрению.
Суд наложил арест на имущество фигуранта общей стоимостью более 20 млн руб. Расследование уголовного дела находится на контроле ГВСУ СКР.