Глава стройкомпании в Хабаровске арестован по подозрению в махинациях с ГОЗ

Суд в Хабаровске вынес решение об аресте генерального директора строительного ООО «Креатив» Ивана Дмитриева, сообщила пресс-служба военных следственных органов СКР. В отношении главы компании возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 2, ст. 201.1 УК).

Компания в 2019 году взяла строительный господряд в Хабаровском крае на общую сумму свыше 900 млн руб. По версии следствия, в период 2019–2020 годов строительные работы в полном объеме выполнены не были. Авансом в 650 млн руб. подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Суд наложил арест на имущество фигуранта общей стоимостью более 20 млн руб. Расследование уголовного дела находится на контроле ГВСУ СКР.

Эрнест Филипповский, Хабаровск