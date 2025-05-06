Трамп: объявленные праздничные дни Победы в США останутся рабочими

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявленные им праздничные дни Победы Штатов в Первой и Второй мировых войнах 11 ноября и 8 мая останутся рабочими. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«...У нас в Америке и так слишком много праздников — в году не хватает дней. Мы работали тогда, и будем работать сейчас!»,— написал Дональд Трамп.

Ранее президент США объявил о новых праздниках — в честь Победы в Первой мировой войне, где перемирие было подписано 11 ноября 1918 года, а также во Второй мировой войне, где датой победы было 8 мая 1945 года.

«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не приписывали себе это — все остальные это делают! Во всем мире союзники празднуют нашу Победу во Второй мировой войне»,— написал президент США добавив, что победа была достигнута только благодаря Штатам.