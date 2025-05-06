Шойгу: НАТО и ЕС ведут программы по подготовке к военному конфликту с РФ

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что НАТО и ЕС ведут программы по приготовлению к военному конфликту с Россией. Он добавил, что Россия должна предпринять все усилия для разгрома «возрождаемого на Западе нацизма». Борьба с этим, по словам господина Шойгу, стала одной из ключевых целей СВО.

«…Коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России. Для этого против нашей страны западными спецслужбами развернута широкомасштабная подрывная работа»,— сообщил Сергей Шойгу в статье «Российской газеты».

Он добавил, что также «беспрецедентные» экономические санкции вводятся с расчетом на активизацию протестных настроений среди россиян.

В конце апреля Сергей Шойгу заявил, что страны Европы хотят быть готовыми к войне с Россией к 2030 году.