Силы ПВО уничтожили девять беспилотников за полчаса над Белгородом и Курском

Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую и Курскую области при помощи беспилотников. Всего с 20:30 до 21:00 мск силы ПВО уничтожили девять БПЛА. Пять из них сбито над территорией Курской области, четыре — над Белгородской. О повреждениях и пострадавших не сообщается.

Сегодня, 5 мая, ночью Минобороны сообщило о 26 беспилотниках, сбитых над 3 российскими регионами. 17 из них уничтожили над территорией Брянской области, 5 — над Калужской областью и 4 — над Московской областью.

Екатерина Отрашкевич