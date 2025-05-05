Жительница Ленобласти решила перейти пути в неположенном месте и попала в больницу

В медучреждение положили 56-летнюю жительницу Ленинградской области, которая решила перейти железнодорожные пути вблизи станции Сиверская в неположенном месте. Пострадавшую задела электричка, сообщили в транспортной полиции СЗФО.

Вызов по происшествию поступил правоохранителям в минувшие выходные. Женщина переходила пути на 67-ом км первого пикета вблизи станции. Машинист электрички с помощью звуковых сигналов пытался предупредить пострадавшую о приближении состава, а затем применил экстренное торможение. Эти действия не помогли избежать наезда, жительницу Ленобласти задело по касательной.

Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте организовали проверку для уточнения обстоятельств инцидента.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что электропоезд насмерть сбил лося между ж/д станциями Мшинская — Строганово.

Татьяна Титаева