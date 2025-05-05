Электропоезд насмерть сбил лося между ж/д станциями Мшинская — Строганово

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту гибели дикого животного после столкновения с электричкой в Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

Как сообщили в Северо-Западном управлении ведомства, накануне, 4 мая, около пяти часов вечера в дежурную часть транспортной полиции поступила информация, что на 89-м километре первого пикета между станциями Мшинская — Строганово Октябрьской железной дороги электропоезд совершил наезд на лося. Было установлено, что животное внезапно выбежало на ж/д пути перед близко идущим составом.

Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. Зверь погиб на месте от полученных ушибов.

При этом дорожный инцидент на график движения поездов по данному участку железной дороги не повлиял, уточнили в транспортной полиции.

В настоящий момент сотрудники Санкт-Петербург — Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация по факту гибели дикого животного передана в комитет по охране животного мира.

Прежде «Ъ-СПб» писал о похожем случае со сбитым насмерть лосем на железнодорожном перегоне Саблино — Колпино.

Андрей Цедрик