Бастрыкин взял на контроль непредоставление жилья беременной сироте в Крыму

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты в Севастополе. Девушка обратилась к главе ведомства в соцсетях, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заявительница с 2015 года числится в очереди нуждающихся в жилье под номером 99. Несмотря на вынесенное в 2025 году судебное решение, ее право на получение квартиры остается нереализованным. Ожидающая ребенка сирота вынуждена арендовать жилье за собственные средства.

Ранее Александр Бастрыкин уже брал ситуацию на контроль. В Главном следственном управлении по Республике Крым и Севастополю проводилась процессуальная проверка, материалы которой присоединили к возбужденному ранее уголовному делу.

Глава СКР поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Алина Зорина