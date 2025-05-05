Участок ЗСД в Петербурге перекроют в ночь на 6 мая

В ночь на 6 мая будет закрыт проезд по центральному участку ЗСД в северном направлении на отрезке от развязки с набережной Екатерингофки до развязки со Шкиперским протоком. Об этом сообщили в пресс-службе автомагистрали.

Ограничения вступят в силу в 00:00. Вновь проехать по участку трассы можно будет после 05:00. В эти часы на указанном отрезке ЗСД будут вестись работы по монтажу рамных опор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участок Владимирского проспекта перекрыли до 8 мая.

Дарья Астанина