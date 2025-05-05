Петербургские фотожурналисты 5 мая традиционно собрались на «Потемкинской лестнице»

Фотожурналисты Петербурга 5 мая традиционно собрались на ступенях Михайловского замка, чтобы пообщаться и сделать памятный снимок. Этому мероприятию уже около трети века, оно получило название «Потемкинская лестница» — в честь известного в городе фотографа Игоря Потемкина, основавшего этот профессиональный обычай.

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В первый раз фоторепортеры города сделали общий снимок на ступенях Михайловского замка 5 мая 1992 года, в День советской печати. Тогда на «лестнице» собрались несколько десятков человек, с каждым годом традиция только обрастала желающими присоединиться к этой идее.

Как отмечал ранее заведующий мероприятием фотограф Андрей Чепакин, в течение многих лет для этой встречи требовалось лишь желание соратников по профессии, однако со временем возникла необходимость в официальных разрешениях. Около 10 лет назад господин Чепакин вместе с Игорем Потемкиным и секретарем Союза журналистов Мариной Поляковой начали составлять первое обращение в дирекцию Русского музея.

«10 лет мы отправляем заявки на проведение "лестницы" и ни разу, включая смутные ковидные времена, когда любые массовые мероприятия были под запретом, не получали отказа. Спасибо за это музею»,— написал в своих соцсетях господин Чепакин.

Дарья Астанина