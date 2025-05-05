Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что крупнейшие европейские страны намерены продолжать «бессмысленную войну до последнего украинца». По его мнению, Европа и Украина ведут активную борьбу за мировое господство, однако они не способны в ней победить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Страны Евросоюза, как и Украина, сделали войну смыслом своего существования... Три пятых населения планеты приходится на государства, которые не поддержали санкции против России и Беларуси. Новые центры силы, включая Китай, Индию, исламский мир, АСЕАН, Африку и Латинскую Америку, настроены на сотрудничество с нами — прежде всего потому, что правда на нашей стороне»,— сказал господин Грызлов на церемонии поднятия Знамени Победы в Белоруссии (цитата по ТАСС).

Он также назвал СВО «прямым продолжением» борьбы с нацизмом в период Великой Отечественной войны. По словам господина Грызлова, необходимо приложить все возможные усилия, чтобы не допустить реабилитации нацизма.

Сегодня в Службе внешней разведки обвинили Европу и Украину в попытке «омрачить празднование юбилея Победы». В службе сказали, что состав стран, приглашенных на парад в Киеве 9 мая, почти соответствует гитлеровской коалиции.

Екатерина Отрашкевич