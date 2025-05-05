Котлы дали жару

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» показал за январь-март 2025 года рост чистой прибыли более чем в четыре раза, к аналогичному периоду прошлого года. Выручка завода за первые три месяца также выросла более чем в полтора раза. Собеседники «Ъ-Ростов» предполагают, что причиной финансовых успехов старейшего предприятия Таганрога могло стать выполнение крупного госзаказа. Эксперты констатируют, что завод ведет планомерную работу по оптимизации издержек и является производителем продукции, которую больше нигде в стране не выпускают.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас завод «Красный котельщик» ведет планомерную работу по оптимизации издержек

Фото: ТКЗ "Красный котельщик" Сейчас завод «Красный котельщик» ведет планомерную работу по оптимизации издержек

Фото: ТКЗ "Красный котельщик"

Чистая прибыль ПАО «Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"» за первые три месяца 2025 года составила 936,8 млн руб. Рост к январю-марту 2024 года, когда чистая прибыль предприятия была 211,2 млн руб., составил 343,56%. Об этом говорится в ежеквартальном бухгалтерском отчете общества.

Согласно документу, выручка таганрогского завода «Красный котельщик» за январь-март 2025 года составила 4,78 млрд руб. Для сравнения, за первые три месяца 2024 года показатель выручки был почти вдвое меньше — 2,85 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТКЗ “Красный котельщик”» зарегистрировано в Таганроге в 1992 году. Уставный капитал общества — 934,3 млн руб. Основной вид деятельности предприятия — производство паровых котлов и их частей. Генеральный директор завода — Михаил Клугман. Совладельцами предприятия являются московское ООО «Нордэнергогрупп» (76,52%) и ростовское АО «Эмальянс» (19,47%). Выручка предприятия за 2024 год составила 18 млрд руб., чистая прибыль — 3,4 млрд руб.

«Красный котельщик» — одно из старейших предприятий России. Завод был основан в 1896 году. До революции на площади в 16 га в шести цехах по 12-14 часов в смену трудилось от 150 до 1200 взрослых рабочих и подростков. Удельный вес котлостроения в продукции завода составлял 30-40%. Выпускались пароходные и паровозные котлы, агрегаты типа «Фильда», «Тишбейна», «Ферберна», Шухова. Производительность котлов составляла две-три тонны пара в час. В 1934 году СССР полностью отказался от покупки барабанов для котлов за границей. Таганрогский завод стал главным поставщиком этого оборудования для всех котлостроительных предприятий страны. После Великой Отечественной войны продукция ТКЗ отправлялась в Албанию, Болгарию, Венгрию, Вьетнам, Китай, Монголию, Польшу, Румынию. В 1986 году завод был включен в число 70 крупнейших предприятий отрасли, которым предоставлено право непосредственно осуществлять экспортно-импортные операции.

В 2024 году «Красный котельщик» отправил комплектующие для парового котла ТП-81 для Иркутской ТЭЦ-9. Предприятие поставило барабан, экраны, перегреватели, конденсационную установку, трубопроводы и выносные циклоны. Кроме того, специалисты таганрогского завода провели проектные работы, касающиеся лестниц и площадок котлоагрегата, электрооборудования, изоляции, контрольно-измерительных приборов, освещения. Работы выполнены в рамках госпрограммы модернизации тепловых электростанций РФ.

Получить комментарии руководства ТКЗ «Красный котельщик» не удалось — указанные на официальном сайте телефоны пресс-службы предприятия не отвечали. В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области отказались оперативно отвечать на вопросы «Ъ-Ростов», сославшись на регламент работы с официальными запросами.

Источник, знакомый с ситуацией в промышленной сфере региона, предположил, что четырехкратный рост чистой прибыли «Красного котельщика» может быть связан только с выполнением крупного государственного заказа, и скорее всего, оборонного назначения.

Как рассказал «Ъ-Ростов» гендиректор Агентства инвестиционного развития (АИР) Ростовской области Игорь Бураков, по его информации, сейчас «Красный котельщик» ведет планомерную работу по оптимизации издержек. В частности, по словам эксперта, данная работа ведется с региональным АИР.

«Мы, например, работали с “Красным котельщиком” по вопросам локализации производства выпуска оборудования для ветропарков. Кроме того, вместе с ними прорабатывали возможности создания на свободных мощностях завода индустриального парка. Я думаю, что все эти усилия позитивно сказались и на финансовом результате завода. Отмечу, что это уникальное предприятие по производству такой продукции, которую в нашей стране больше никто не выпускает», — резюмировал господин Бураков.

Дмитрий Михеенко