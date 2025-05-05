Арбитраж насчитал проценты

Арбитражный суд подтвердил недействительность многомиллионных сделок бывшего депутата заксобрания Нижегородской области Вадима Жука и аффилированного с ним холдинга «Нефтехиммаш» в рамах процедуры банкротства. В 2016–2017 годах господин Жук взял кредит в банке «Ассоциация» и выделил группе компаний «Нефтехиммаш» 34,7 млн руб. по договорам беспроцентных займов. В дальнейшем эти средства были выведены в другие аффилированные с депутатом компании. После банкротства «Нефтехиммаша» конкурсный управляющий холдингом и суды сочли сделки мнимальыми. Доказать обратное Вадиму Жуку, также признанному банкротом, не удалось. Кроме того, суды признали недействительными договоры маркетинговых услуг между структурами «Нефтехиммаша», а кредиторы решили привлечь Вадима Жука и бывших топ-менеджеров к субсидиарной ответственности.

Суд подтвердил, что финансовые сделки экс-депутата Вадима Жука «не отвечают признакам разумности»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел жалобу признанного банкротом бывшего депутата нижегородского заксобрания Вадима Жука насчет законности договоров займа на 34,7 млн руб., заключенными в 2016–2017 годах между ним и управляемым им холдингом «Нефтехиммаш», также признанным несостоятельным.

Как писал «Ъ-Приволжье», банкротство «Нефтехиммаша» в 2019 году инициировал «Транскапиталбанк» из-за долга 555,1 млн руб. Господин Жук в 2022 году был признан банкротом по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Этот иск АСВ подало от имени банка «Ассоциация», где господин Жук взял и не вернул кредит на 137 млн руб. После отзыва лицензии у «Ассоциации» требовать погашения задолженности стало АСВ.

В процессе банкротства «Нефтехиммаша» и господина Жука их кредиторы и конкурсные управляющие нефтегазовой промышленной группы компаний выявили схему ухода от расчетов через взаимные кассовые операции и беспроцентные займы холдингу от экс-депутата и связанных с ним компаний на 290 млн руб.

В частности, по документам в 2019 году аффилированное с «Нефтехиммашем» АО «НПСХ “Нефтехимгаз”» предоставило холдингу оборудование на 70,2 млн руб. для обеспечения кредитной линии. После банкротства «Нефтехиммаша» в 2021 году «Нефтехимгаз» решил через суд забрать это имущество у «Нефтехиммаша» и потребовал выплатить ему 84,3 млн руб.

Однако суды решили, что залоговый договор между двумя компаниями носил искусственный характер.

Аналогичное мнение суд составил по контракту на товары на 141,8 млн руб. для обеспечения кредитов «Транскапиталбанка». По этому контракту «Нефтехимгаз» требовал вернуть 170,2 млн руб. Привлеченные к процессу эксперты установили, что «Нефтехиммаш» хранил старое оборудование, переданное в залог, выдавая его за новое. В итоге обе сделки арбитражный суд признал недействительными и аннулировал.

Также мнимыми сделками конкурсный управляющий «Нефтехиммаша» посчитал и платежи холдинга аффилированным структурам на 34,7 млн руб., внесенные за Вадима Жука и перечисленные ему по договорам беспроцентного займа в 2017 году. Из материалов дела следует, что «Нефтехиммаш» перечислил аффилированным компаниям 26,5 млн руб. и еще 8,2 млн руб. вернул бывшему депутату наличными. При этом 26,5 млн руб. Вадим Жук занял у того же банка «Ассоциация» и у собственной жены. Позднее эту сумму за него выплатили структуры, близкие к холдингу (эту сделку конкурсный управляющий также оспорил.— «Ъ»), которым Вадим Жук как президент «Нефтехиммаша» выдал деньги по договорам беспроцентного займа.

Вадим Жук объяснил, что у «Нефтехиммаша» были долги по зарплате сотрудникам и другие текущие расходы, которые привели к кассовым разрывам, а деньги потребовались на поддержание деятельности группы компаний. Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что средства расходовались на оплату долгов перед третьими лицами.

Найти сотрудников, перед которыми у «Нефтехиммаша» были долги по зарплате, при этом не удалось: в табелях учета рабочего времени за 2017–2018 годы в штате холдинга числились лишь бухгалтер и члены совета директоров. Кроме того, выписки по расчетным счетам Вадима Жука не подтвердили никаких операций с договорами займа с «Нефтехиммашем», отмечается в материалах дела. В судебном процессе это стало одним из доказательств мнимого характера сделок.

В итоге суды сочли недоказанным предоставление займов господином Жуком для нужд «Нефтехиммаша» и вернули кредитные средства «Ассоциации» в размере 26,5 млн руб. в конкурсную массу. Конкурсный управляющий доказал, что оспоренные платежи совершены в отсутствие встречных выплат и платежные документы были подготовлены для видимости: кредитные договоры с банком были процентными, а займы холдингу — беспроцентными.

«Подобное поведение не отвечает признакам разумности и не является обычным для хозяйственного оборота», — решил суд.

При этом все ключевые операции проводились наличными, что осложнило отслеживание движения денежных средств.

Жалобы Вадима Жука апелляционная и кассационная инстанции отклонили.

Добавим, ранее конкурсный управляющий «Нефтехиммашем» и юристы «Транскапиталбанка» оспорили договоры маркетинговых услуг почти на 10 млн руб., заключенные между компаниями холдинга и аффилированными структурами. Суды сочли договоры мнимыми и направленными на вывод денег из конкурсной массы и что никаких услуг компании друг другу не оказывали. Самого Вадима Жука и бывших управленцев холдинга конкурсный управляющий и представители банка потребовали привлечь к субсидиарной ответственности, которая, с учетом балансовой стоимости имущества «Нефтехиммаша» к окончанию процедуры наблюдения, может составить 1 млрд руб.

Владимир Зубарев