Журналиста простили на пять лет

Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы вынес приговор владельцу газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александру Гусову. Он был признан виновным в вымогательстве почти 28 млн руб. у гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина и создателя компании Yota бизнесмена Альберта Авдоляна. Несмотря на то что оба потерпевших простили подсудимого и просили ограничиться условным сроком, суд назначил фигуранту пять лет колонии строгого режима, взяв под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гусов

Фото: пресс-служба Тверского районного суда Александр Гусов

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Для того чтобы рассмотреть дело, судье Елене Абрамовой, получившей известность после процесса над актером Михаилом Ефремовым, потребовалось всего три заседания. Это было связано с тем, что процесс прошел в особом порядке. В этом случае суд не исследует доказательства, а подсудимый, признавший вину, вправе рассчитывать на более мягкий приговор. В ходе следствия господин Гусов не только согласился с обвинением, но и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на соучастников.

Владелец газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов был арестован 2 февраля 2023 года и провел под стражей полтора года, выйдя под подписку о невыезде только 23 июля 2024 года. Ему инкриминировали три эпизода вымогательства в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Первый, как установило следствие, журналист совершил в составе организованной группы, в которую входили глава компаний «Диджитал Софт» и «Диджитал Репутейшн» Антон Сафонов, медиаменеджер Станислав Дейнеко, журналист Эдуард Щуренков и экс-гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков.

Согласно материалам дела, совместно они организовали размещение с 27 апреля по 23 декабря 2021 года свыше полусотни постов в различных Telegram-каналах, среди которых были «Компромат 2.0», «Кремлевский мамковед», «Бойлерная», «Газ-батюшка», «Небрехня» и другие. В них содержались не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию сведения о гендиректоре ПАО «Россети» Андрее Рюмине.

За удаление негативных публикаций, установку «блока на негатив», а также размещение позитивных постов у топ-менеджера соучастники запросили 8,7 млн руб., однако ничего так и не получили.

Два же других эпизода касаются вымогательства средств у создателя компании Yota Альберта Авдоляна. В данном случае господин Гусов сам с 24 октября по 20 ноября 2019 года разместил восемь публикаций на сайте электронного издания «Век» и в Telegram-канале «Новый век», а с 13 января по 19 января 2022 года при помощи господина Щуренкова — два поста в Telegram-канале «Компромат Групп». За снятие негативных публикаций и неразмещение их в дальнейшем с господина Авдоляна он запросил около 19 млн руб. Бизнесмен передал господину Гусову в общей сложности 18,7 млн руб. через своего помощника, однако после очередной публикации, за удаление которой у него потребовали еще более 300 тыс. руб., обратился в полицию.

Разбирательство по делу в отношении Александра Гусова прошло в закрытом режиме по ходатайству потерпевших. Стоит отметить, что в ходе следствия и процесса фигурант, являющийся отцом троих детей, принес господам Рюмину и Авдоляну извинения и выразил желание возместить моральный вред. Однако оба, приняв извинения, от каких-либо выплат отказались. Это связано с тем, что четырехлетний сын подсудимого болен раком. «Поэтому мои доверители решили, что эти средства подсудимому лучше стоит потратить на лечение тяжелобольного ребенка»,— рассказала “Ъ” представлявшая интересы господ Рюмина и Авдоляна адвокат Александра Панкова. Она добавила, что потерпевшие сообщили суду, что не имеют претензий к подсудимому, и просили назначить ему условный срок. «Более того, Альберт Аликович несколько раз, в том числе и в суде, предлагал подсудимому помощь в лечении его ребенка, выразив готовность это сделать в любой момент, когда ему потребуется»,— сказала госпожа Панкова.

О наказании, не связанном с лишением свободы, настаивала и защита фигуранта. В свою очередь, обвинение требовало для журналиста шесть лет строгого режима.

Чтобы вынести приговор 5 мая, судья взяла тайм-аут продолжительностью два часа, а выйдя из совещательной комнаты, все же назначила подсудимому реальный срок пять лет, арестовав его в зале суда.

Защита господина Гусова, очевидно, обжалует приговор. По данным “Ъ”, в связи с чрезмерной суровостью намерены это сделать и потерпевшие.

Напомним, что 28 апреля Мещанский суд Москвы вынес приговор другому «досудебщику», проходившему по тому же уголовному делу, медиаменеджеру Станиславу Дейнеко. За вымогательство у Андрея Рюмина и клевету (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ) на главу «Росгеологии» Сергея Горькова он получил аналогичный срок пять лет. Приговор в силу пока не вступил.

Два других фигуранта дела — бизнесмен-айтишник Антон Сафонов и журналист Щуренков — только предстанут 19 мая перед Хамовническим судом. При этом господин Сафонов — единственный из фигурантов, кто категорически отрицает вину. Бизнесмен утверждает, что ему просто не было смысла совершать вымогательство, так как созданные им 15 лет назад фирмы приносили ему «большой доход». Эдуард Щуренков, в свою очередь, согласился с обвинением.

Еще двум фигурантам — экс-главе «Ленфильма» и деловому партнеру Антона Сафонова Федору Щербакову и журналисту Дмитрию Жмуцкому — удалось скрыться от следствия, они арестованы заочно и объявлены в розыск.

Мария Локотецкая