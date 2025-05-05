Следком возбудит уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Таганроге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на ребенка в Таганроге. Об этом сообщает информационный центр Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации из соцсетей, 3 мая 2025 года в Таганроге ротвейлер выбежал за территорию частного домовладения и набросился на 12-летнего мальчика. Его собака укусила за предплечье.

«Пострадавший был доставлен в медучреждение, ему потребовалось оперативное вмешательство, – говорится в сообщении СК России. – Отмечается, что агрессивное животное регулярно находится на самовыгуле, при этом нападает на домашних животных и проявляет агрессию в отношении местных жителей, в связи с чем они опасаются за свою безопасность».

По факту нападения на ребенка Следственное управление СК России по Ростовской области организовало процессуальную проверку.

В итоге, глава Следкома РФ поручил руководителю регионального СУ СК России Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – доложить о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Владимир Андреев