Главарями «Белой масти» сыграют в суде

Во 2-м Западном окружном военном суде начались слушания по делу двух основателей и трех участников террористического сообщества «Белая масть». На скамье подсудимых вновь оказался националист Николай Королев (внесен в перечень террористов и экстремистов), уже отбывающий пожизненное за теракт в 2006 году. Сами обвиняемые, за исключением одного, не признали вину, а террорист и вовсе счел, что группировку судят «какими-то штампами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместе с террористом перед судом предстанут его супруга, бывший замначальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генштаба полковник Алексей Белков, ранее судимый Марк Филиппов (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Артем Цепп. Его следствие называет еще одним организатором «Белой масти».

В зависимости от роли фигурантам инкриминируют организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК) и оправдание терроризма в интернете (ст. 205.2 УК). Также им вменяют призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК), возбуждение ненависти либо вражды в интернете (ст. 282 УК) и хранение боеприпасов (ст. 222 УК).

Согласно обвинению, Артем Цепп создал «Белую масть» в 2016 году для сбора средств радикалам и неонацистам, осужденным по террористическим статьям. Для этого фигуранты создавали странички группировки в соцсетях, где на протяжении семи лет оправдывали преступления по расовому и национальному признакам. Кроме того, они «героизировали и идеализировали» террористов, действовавших против госорганов и приговоренных к пожизненным срокам.

Так, члены группировки положительно оценивали организаторов теракта в административном здании американского города Оклахома-Сити, происшедшего в 1995 году. Тогда из-за взрыва заминированного автомобиля погибло 168 человек.

Николая Королева (внесен в перечень террористов и экстремистов) следствие считает идеологическим лидером и вдохновителем «Белой масти». Свои указания он передавал через супругу, имеющую «ультраправые языческие взгляды». Полковника Белкова же назвали координатором группировки.

«РИА Новости» отметило, что Королев (внесен в перечень террористов и экстремистов) в письмах призывал соратников патрулировать улицы и избивать мигрантов.

Примечательно, что пожизненно осужденный уже имел опыт создания экстремистских сообществ: в 2001 году он основал неонацистскую группировку «Спас». Члены группировки совершили девять терактов, включая взрыв на Черкизовском рынке в Москве в 2006 году. Тогда пострадали 47 человек, жертвами теракта стали 14 человек, включая двух детей. В 2008 году по этому делу приговорили восемь человек, четырем из которых дали пожизненные сроки. Большинство фигурантов были 19-летними студентами московских вузов, сочувствующие провожали осужденных аплодисментами.

По этому же делу вину частично признал только Марк Филиппов (внесен в перечень террористов и экстремистов), добавив, что готов подробно высказаться в ходе разбирательства. Артем Цепп заявил, что ему «предъявлено другое обвинение», и отказался комментировать новое.

Остальные фигуранты вину не признали, а Королев (внесен в перечень террористов и экстремистов) и вовсе не увидел признаков терроризма в действиях «Белой масти».

«Суть понятна, вину признать не могу. Терроризм и нацистская организация — это какие-то штампы. Терроризм — это не то, как все должно трактоваться. Я не оспариваю, что обращался к соратникам, но фактически ребятам вменяют терроризм за какие-то распечатки, моменты дружбы и преданности. Откуда здесь какой-то терроризм — это непонятно совершенно»,— заявил он.

Это не первый раз, когда члены «Белой масти» попадают в поле зрения правоохранителей. В сентябре 2023 года МВД задержало других лидеров группировки, готовивших серию тяжких преступлений в сотрудничестве с иностранными праворадикальными организациями. Еще 12 участников сообщества задержали в Крыму в апреле 2024 года. Отмечалось, что «Белая масть» сотрудничала с представителями ВСУ и лидерами трех запрещенных в РФ и признанных террористическими формирований: нацбатальона «Азов», «Русского добровольческого корпуса» и Wotan Jugend.

Никита Черненко