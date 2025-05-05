Добросовестных автомобилистов проверили на конституционность

Конституционный суд (КС) РФ вынес определение по жалобе жителя Курска, требовавшего пересмотреть статью Гражданского кодекса (ГК) об истребовании имущества. В основу жалобы легло разбирательство вокруг неудачной продажи его внедорожника, отданного на реализацию агентам. Те оказались мошенниками, денег не отдали, но продали машину третьему лицу, c которым житель стал делить ее в судах. Заявитель в КС оспаривал статью ГК, по которой можно истребовать имущество у добросовестного приобретателя, если оно было похищено или получено помимо воли. Однако КС отказал в жалобе, указав, что поручение продать машину агентам было отдано добровольно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

КС вынес определение по жалобе Александра Баркалова, который в 2018 году решил продать свой Hyundai IX35 через курский автосалон «Русь авто». Как следует из материалов дела, господин Баркалов заключил с сотрудниками салона агентский договор и договор комиссии, намереваясь получить за внедорожник 930 тыс. руб. Автомобиль продали посреднику, а затем перепродали за 750 тыс. руб. жителю Курска Сергею Прадеду. Денег Александр Баркалов не увидел. В 2019 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а в 2022 году «ряд граждан» были осуждены по этой и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»; в фабулу обвинения вошел и эпизод с Hyundai IX35).

Внедорожник на время предварительного следствия изъяли у Сергея Прадеда и передали обратно Александру Баркалову как «вещественное доказательство на хранение», говорится в материалах КС.

Господин Прадед с этим не согласился и обратился в суды с иском об истребовании имущества. В инстанциях сначала ему отказали, но в декабре 2023 года Курский областной суд удовлетворил иск, указав, что внедорожник «не мог быть истребован» у Сергея Прадеда как добросовестного приобретателя машины. Вышестоящие суды с этим согласились. Тогда Александр Баркалов обратился в КС, требуя признать неконституционным п. 1 ст. 302 ГК РФ (об истребовании имущества от добросовестного приобретателя). В нем сказано, что собственник вправе предъявлять такие требования, если имущество было похищено или получено помимо воли. Правоприменительная же практика, обратил внимание господин Баркалов в жалобе, исключает возможность истребовать внедорожник, что он счел нарушением конституционных прав.

«Отчуждение вещи неуправомоченным либо формально управомоченным, но действующим в рамках реализации преступного умысла лицом добросовестному приобретателю затрагивает вопрос о том, чьи права — собственника или добросовестного приобретателя — должны быть защищены»,— говорится в определении КС, где подчеркивается необходимость соблюдения баланса интересов в таких спорах. Положение Александра Баркалова в споре кажется инстанции «более предпочтительным», поскольку он участвует в уголовном процессе как потерпевший, может предъявить виновным в мошенничестве гражданский иск и так «реализовывать гарантии защиты» своих прав. В КС также сослались на позицию Верховного суда РФ о том, что передача имущества третьим лицам для его продажи с последующей мошеннической невыплатой денежных средств «не свидетельствует о выбытии имущества из владения собственника помимо его воли».

В итоге КС отказал господину Баркалову в жалобе, указав, что суды не ставили под сомнение, что тот «осознанно и по своей воле передал» автомобиль другим лицам.

Адвокату, управляющему партнеру Advolaw Антону Пуляеву позиция КС представляется обоснованной. «Первоначальный собственник автомобиля сознательно выразил волю на его отчуждение, а новый владелец приобрел его в рамках сделки. Преступные действия были направлены против первого владельца со стороны агентов, не исполнивших обязательства по выплате денежных средств»,— полагает эксперт. «Имеет значение критерий так называемой близости к нарушителю. Если собственник вручил вещь, поручил продать или отдал в аренду лицу, которое его обмануло, риск в случае невозврата вещи лежит на таком собственнике, поскольку он сам вступил в отношения с обманувшим его лицом. Если же добровольного вступления в отношения не было, например, машину угнали и потом продали, риск лежит на приобретателе»,— полагает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Бронислав Садиков.

Александр Воронов