Добросовестных автомобилистов проверили на конституционность
Житель Курска не смог вернуть свою машину через КС
Конституционный суд (КС) РФ вынес определение по жалобе жителя Курска, требовавшего пересмотреть статью Гражданского кодекса (ГК) об истребовании имущества. В основу жалобы легло разбирательство вокруг неудачной продажи его внедорожника, отданного на реализацию агентам. Те оказались мошенниками, денег не отдали, но продали машину третьему лицу, c которым житель стал делить ее в судах. Заявитель в КС оспаривал статью ГК, по которой можно истребовать имущество у добросовестного приобретателя, если оно было похищено или получено помимо воли. Однако КС отказал в жалобе, указав, что поручение продать машину агентам было отдано добровольно.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
КС вынес определение по жалобе Александра Баркалова, который в 2018 году решил продать свой Hyundai IX35 через курский автосалон «Русь авто». Как следует из материалов дела, господин Баркалов заключил с сотрудниками салона агентский договор и договор комиссии, намереваясь получить за внедорожник 930 тыс. руб. Автомобиль продали посреднику, а затем перепродали за 750 тыс. руб. жителю Курска Сергею Прадеду. Денег Александр Баркалов не увидел. В 2019 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а в 2022 году «ряд граждан» были осуждены по этой и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»; в фабулу обвинения вошел и эпизод с Hyundai IX35).
Внедорожник на время предварительного следствия изъяли у Сергея Прадеда и передали обратно Александру Баркалову как «вещественное доказательство на хранение», говорится в материалах КС.
Господин Прадед с этим не согласился и обратился в суды с иском об истребовании имущества. В инстанциях сначала ему отказали, но в декабре 2023 года Курский областной суд удовлетворил иск, указав, что внедорожник «не мог быть истребован» у Сергея Прадеда как добросовестного приобретателя машины. Вышестоящие суды с этим согласились. Тогда Александр Баркалов обратился в КС, требуя признать неконституционным п. 1 ст. 302 ГК РФ (об истребовании имущества от добросовестного приобретателя). В нем сказано, что собственник вправе предъявлять такие требования, если имущество было похищено или получено помимо воли. Правоприменительная же практика, обратил внимание господин Баркалов в жалобе, исключает возможность истребовать внедорожник, что он счел нарушением конституционных прав.
«Отчуждение вещи неуправомоченным либо формально управомоченным, но действующим в рамках реализации преступного умысла лицом добросовестному приобретателю затрагивает вопрос о том, чьи права — собственника или добросовестного приобретателя — должны быть защищены»,— говорится в определении КС, где подчеркивается необходимость соблюдения баланса интересов в таких спорах. Положение Александра Баркалова в споре кажется инстанции «более предпочтительным», поскольку он участвует в уголовном процессе как потерпевший, может предъявить виновным в мошенничестве гражданский иск и так «реализовывать гарантии защиты» своих прав. В КС также сослались на позицию Верховного суда РФ о том, что передача имущества третьим лицам для его продажи с последующей мошеннической невыплатой денежных средств «не свидетельствует о выбытии имущества из владения собственника помимо его воли».
В итоге КС отказал господину Баркалову в жалобе, указав, что суды не ставили под сомнение, что тот «осознанно и по своей воле передал» автомобиль другим лицам.
Адвокату, управляющему партнеру Advolaw Антону Пуляеву позиция КС представляется обоснованной. «Первоначальный собственник автомобиля сознательно выразил волю на его отчуждение, а новый владелец приобрел его в рамках сделки. Преступные действия были направлены против первого владельца со стороны агентов, не исполнивших обязательства по выплате денежных средств»,— полагает эксперт. «Имеет значение критерий так называемой близости к нарушителю. Если собственник вручил вещь, поручил продать или отдал в аренду лицу, которое его обмануло, риск в случае невозврата вещи лежит на таком собственнике, поскольку он сам вступил в отношения с обманувшим его лицом. Если же добровольного вступления в отношения не было, например, машину угнали и потом продали, риск лежит на приобретателе»,— полагает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Бронислав Садиков.